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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
«Лента» вдвое снизила цену на недостроенный МФК в Челябинске
26.02.2018 г. 16:19
Фото с сайта www.agr-city.ru
Ритейлер повторно выставит на торги излишки земельного банка. Чтобы привлечь участников, компания снизила стартовые цены, пишет “Ъ”. Осенью «Лента» выставила на продажу 12 участков в разных регионах страны, однако реализовать их не удалось. Двое участков были сняты с торгов.
Новый аукцион пройдет 25 апреля. На нем будет представлен незавершенный МФК в Челябинске. Земля находится у ритейлера в аренде. Участок был самым дорогим до переоценки. Его стоимость составляла 295 млн рублей. Сейчас цена участка площадью 5,4 га равна около 142 млн рублей.
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Фото с сайта www.agr-city.ru
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