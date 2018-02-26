«Лента» вдвое снизила цену на недостроенный МФК в Челябинске

Фото с сайта www.agr-city.ru

Ритейлер повторно выставит на торги излишки земельного банка. Чтобы привлечь участников, компания снизила стартовые цены, пишет “Ъ”. Осенью «Лента» выставила на продажу 12 участков в разных регионах страны, однако реализовать их не удалось. Двое участков были сняты с торгов.

Новый аукцион пройдет 25 апреля. На нем будет представлен незавершенный МФК в Челябинске. Земля находится у ритейлера в аренде. Участок был самым дорогим до переоценки. Его стоимость составляла 295 млн рублей. Сейчас цена участка площадью 5,4 га равна около 142 млн рублей.

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Фото с сайта www.agr-city.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»