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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В челябинском магазине охранник приковал покупателя наручниками к полу
26.02.2018 г. 16:01
Источник: www.telefakt.ru
Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, в продуктовом магазине торгового комплекса на северо-западе. Посетитель пытался пройти мимо кассы, но охранник преградил ему путь. Между мужчинами произошел конфликт. Возможно, клиент что-то украл из магазина, пишет Telefakt.ru.
По словам очевидцев, мужчина был пьян и ругался матом. В ходе конфликта охранник скрутил покупателя, прижал к полу и пристегнул наручниками. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному происшествию.
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Источник: www.telefakt.ru
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