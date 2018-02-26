В челябинском магазине охранник приковал покупателя наручниками к полу

Источник: www.telefakt.ru

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, в продуктовом магазине торгового комплекса на северо-западе. Посетитель пытался пройти мимо кассы, но охранник преградил ему путь. Между мужчинами произошел конфликт. Возможно, клиент что-то украл из магазина, пишет Telefakt.ru.

По словам очевидцев, мужчина был пьян и ругался матом. В ходе конфликта охранник скрутил покупателя, прижал к полу и пристегнул наручниками. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному происшествию.

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Источник: www.telefakt.ru

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