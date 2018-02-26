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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Глава поселка под Челябинском получила условный срок за то, что разобрала по плитам дорогу
26.02.2018 г. 15:57
За взятку в 25 тыс. рублей она позволила предпринимателю забрать 40 дорожных конструкций. Как было установлено в суде, руководитель администрации Буринского сельского поселения Альфия Юсупова помогла оформить документы для передачи в собственность бизнесмену 40 плит, из которых состояла дорога в селе Новобурино Кунашакского района. Бизнесмен демонтировал восемь плит стоимостью 16 тыс. рублей.
За взяточничество и превышение должностных полномочий суд приговорил Юсупову к пяти с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. рублей. Кроме того, она не сможет занимать должности в госструктурах четыре года, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
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Фото с сайта Strport.ru
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