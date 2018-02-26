Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -14 ... -16 C°
- 56.7608р. + 0.1071
- 69.6341р. - 0.1746
Персонально ваш
Разбор полетов
-
21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Челябинскую область прилетели ски-кроссеры из Германии и США
26.02.2018 г. 15:53
Фото с сайта pravmin74.ru
Также в ночь на среду, 28 февраля, ожидается прибытие спортсменов из других стран. Все участники летят на Южный Урал из Пхенчхана, где в воскресенье завершились Олимпийские игры.
С 3 по 4 марта на горнолыжном курорте "Солнечная долина" пройдет два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В соревнованиях примут участие спортсмены из 18 стран. В настоящее время в Миассе завершается строительство трассы. Специалисты добавили несколько фигур, чтобы увеличить сложность прохождения и амплитуду прыжков.
Победителей этапов будут награждать коронами, изготовленными златоустовскими мастерами.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 26.02.2018 г. Талисманом чемпионата мира по хоккею среди юниоров стал бурый мишка
- 26.02.2018 г. Борис Дубровский поздравил южноуральских хоккеистов с победой на Олимпиаде
- 20.02.2018 г. Американские журналисты направили в МОК запрос о допустимости участия Вячеслава Войнова в Олимпиаде
- 19.02.2018 г. Студентка ЮУрГУ завоевала бронзовую медаль в лыжной эстафете в Пхенчхане
- 16.02.2018 г. Самый сильный человек России проведет в Челябинске зарядку в поддержку олимпийцев