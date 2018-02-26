В Челябинскую область прилетели ски-кроссеры из Германии и США

Фото с сайта pravmin74.ru

Также в ночь на среду, 28 февраля, ожидается прибытие спортсменов из других стран. Все участники летят на Южный Урал из Пхенчхана, где в воскресенье завершились Олимпийские игры.

С 3 по 4 марта на горнолыжном курорте "Солнечная долина" пройдет два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В соревнованиях примут участие спортсмены из 18 стран. В настоящее время в Миассе завершается строительство трассы. Специалисты добавили несколько фигур, чтобы увеличить сложность прохождения и амплитуду прыжков.

Победителей этапов будут награждать коронами, изготовленными златоустовскими мастерами.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»