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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В южноуральском приюте воспитанник изнасиловал ребенка-инвалида
26.02.2018 г. 15:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
Инцидент произошел в начале декабря 2017 года в одном из центров содержания детей в Челябинской области. 14-летний мальчик изнасиловал 12-летнего соседа по комнате. По информации СМИ, оба ребенка страдают задержкой в умственном развитии. Суд постановил направить насильника на лечение в психиатрическую клинику.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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