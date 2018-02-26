В южноуральском приюте воспитанник изнасиловал ребенка-инвалида

Фото с сайта 74.мвд.рф

Инцидент произошел в начале декабря 2017 года в одном из центров содержания детей в Челябинской области. 14-летний мальчик изнасиловал 12-летнего соседа по комнате. По информации СМИ, оба ребенка страдают задержкой в умственном развитии. Суд постановил направить насильника на лечение в психиатрическую клинику.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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