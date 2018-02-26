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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
На набережной реки Миасс в Челябинске хотят построить американские горки
26.02.2018 г. 15:21
Фото с сайта thequestion.ru
Американские горки планируют поставить на территории Сада Камней. Часть земли, а именно один гектар, мэрия отдала в аренду "Мегаполису", сообщил урбанист Лев Владов, который выступает против застройки набережной.
"Набережную реки нельзя превращать в парк развлечений. Огромная конструкция горок будет зловеще нависать над людьми, скорее всего будет огорожена металлическим забором с техническими будками-сооружениями", — пишет он в группе "Челябинский урбанист" в соцсети "ВКонтакте".
Согласно проекту, "Мегаполис" также планирует построить надземный переход через дорогу в сторону Сада Камней.
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Фото с сайта thequestion.ru
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