На набережной реки Миасс в Челябинске хотят построить американские горки

Фото с сайта thequestion.ru

Американские горки планируют поставить на территории Сада Камней. Часть земли, а именно один гектар, мэрия отдала в аренду "Мегаполису", сообщил урбанист Лев Владов, который выступает против застройки набережной.

"Набережную реки нельзя превращать в парк развлечений. Огромная конструкция горок будет зловеще нависать над людьми, скорее всего будет огорожена металлическим забором с техническими будками-сооружениями", — пишет он в группе "Челябинский урбанист" в соцсети "ВКонтакте".

Согласно проекту, "Мегаполис" также планирует построить надземный переход через дорогу в сторону Сада Камней.

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Фото с сайта thequestion.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»