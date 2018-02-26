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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Из-за снегопада на расчистку трассы М5 в Челябинской области выведено более 40 машин
26.02.2018 г. 14:33
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинской области для обеспечения бесперебойного проезда по федеральной дороге мобилизовано 44 единицы снегоуборочной техники. Идет обработка противогололедными материалами. Бригады дорожников чистят проезжую часть и обочины. Пока обстановка на федеральной трассе стабильная, а движение без ограничений и заторов, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».
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Фото с сайта cheladmin.ru
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