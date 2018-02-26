Из-за снегопада на расчистку трассы М5 в Челябинской области выведено более 40 машин

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинской области для обеспечения бесперебойного проезда по федеральной дороге мобилизовано 44 единицы снегоуборочной техники. Идет обработка противогололедными материалами. Бригады дорожников чистят проезжую часть и обочины. Пока обстановка на федеральной трассе стабильная, а движение без ограничений и заторов, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»