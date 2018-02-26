До конца года в Челябинске откроют пять новых детских садов

Фото с сайта cheladmin.ru

Дошкольные учреждения появятся в пяти районах. Сегодня очередь в детсады насчитывает более 33 тыс. человек. Полностью охвачены местами дети от трех лет. А тем, кто младше, приходится ждать путевки около двух лет, сообщила начальник комитета по образованию Светлана Портье.

В 2017 году детей родилось меньше на 2 тыс., чем годом ранее, но численность детского населения на 1 января 2018 года все равно выросла почти на 3 тыс. человек. Власти объясняют это миграцией. Больше всего очередей в Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском, Ленинском и Центральном районах. Для того, чтобы решить проблему, нужно построить в этих территориях новые дошкольные учреждения. Для этого власти готовят документы на участие в федеральной программе. В 2018 году в Челябинске планируется открыть 15 тыс. новых мест.

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Все новости за 26.02.2018 г.»