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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
На Челябинскую область надвигаются сильный снег и буран
26.02.2018 г. 13:49
Фото с сайта drivenn.ru
Такую погоду синоптики прогнозируют на вторник, 27 февраля. Сильный снег и юго-восточный ветер ожидаются в Челябинске и по области. По сведениям гидрометцентра, на территории Южного Урала будет облачная погода, небольшой снег, в северной половине области умеренный, местами до сильного, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы.
Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 18 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от -14 до -22 по области, в Челябинске - -14- -16. Днем температура воздуха повысится и составит по области от -2 до -13, а в Челябинске будет -4 - -6.
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Фото с сайта drivenn.ru
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