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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Челябинцы не доверяют мужчинам-бухгалтерам и женщинам-водителям
26.02.2018 г. 13:15
Выяснить, какие специальности подходят жителям по половому признаку, решили аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру. Самыми мужскими профессиями, где женщинам нет места, челябинцы считают строителя – так ответили 72%. На втором месте – охранник (68%); третье место занимает водитель – 43% опрошенных.
По мнению большинства, чисто женскими специальностями являются секретарь (81%). Более половины полагают, что это бухгалтер, а четверть - что продавец.
Треть челябинцев заявили, что мужчинам лучше не работать учителями и нянями в детсадах. При этом 70% респондентов уверены, что многие из занятий одинаково хороши для обоих полов, а 2% ответили, что таких разграничений не существует в принципе.
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Фото с сайта toptyumen.ru
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