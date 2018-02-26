Челябинцы не доверяют мужчинам-бухгалтерам и женщинам-водителям

Фото с сайта toptyumen.ru

Выяснить, какие специальности подходят жителям по половому признаку, решили аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру. Самыми мужскими профессиями, где женщинам нет места, челябинцы считают строителя – так ответили 72%. На втором месте – охранник (68%); третье место занимает водитель – 43% опрошенных.

По мнению большинства, чисто женскими специальностями являются секретарь (81%). Более половины полагают, что это бухгалтер, а четверть - что продавец.

Треть челябинцев заявили, что мужчинам лучше не работать учителями и нянями в детсадах. При этом 70% респондентов уверены, что многие из занятий одинаково хороши для обоих полов, а 2% ответили, что таких разграничений не существует в принципе.

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Фото с сайта toptyumen.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»