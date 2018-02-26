Выращивание овощей в теплицах и рыбоводство вошли в перечень приоритетных рынков Челябинской области

Фото с сайта garden8.ru

Также в список включены производство сельскохозяйственных машин и оборудования, информационные технологии и разработка программного обеспечения. Такое решение было принято на заседании совета по содействию развитию конкуренции.

Ранее в числе приоритетных рынков региона были жилищное строительство, производство мяса, туристические услуги и производство наукоемкой высокотехнологической продукции. В этом году в него включили производство сельхозмашин, информационные технологии и разработку программного обеспечения, выращивание овощей закрытого грунта и рыбоводство.

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Фото с сайта garden8.ru

Все новости за 26.02.2018 г.»