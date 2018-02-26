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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Магнитогорске маршрутка с пассажирами упала на бок на трамвайных путях
26.02.2018 г. 12:46
Фото с сайта vk.com/auto_mgn
ДТП произошло утром сегодня, 26 февраля, рядом с остановкой "14-й участок". Маршрутка с пассажирами во время движения упала на бок на трамвайные рельсы. Фотографию с места происшествия один из очевидцев выложил в группу "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте".
В комментариях часть пользователей отмечают, что микроавтобус передвигался на летней резине. Другие магнитогорцы уверены: водитель не успел вовремя затормозить на спуске, поэтому маршрутка перевернулась. По предварительной информации, пассажиры получили легкие ушибы.
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Фото с сайта vk.com/auto_mgn
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