В Магнитогорске маршрутка с пассажирами упала на бок на трамвайных путях

Фото с сайта vk.com/auto_mgn

ДТП произошло утром сегодня, 26 февраля, рядом с остановкой "14-й участок". Маршрутка с пассажирами во время движения упала на бок на трамвайные рельсы. Фотографию с места происшествия один из очевидцев выложил в группу "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях часть пользователей отмечают, что микроавтобус передвигался на летней резине. Другие магнитогорцы уверены: водитель не успел вовремя затормозить на спуске, поэтому маршрутка перевернулась. По предварительной информации, пассажиры получили легкие ушибы.

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Фото с сайта vk.com/auto_mgn

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