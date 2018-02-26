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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Дольщики «Яркой жизни» вышли к зданию минстроя на серию одиночных пикетов
26.02.2018 г. 12:25
Стоять планируют по девять часов. Сегодня, 26 февраля, в девять утра дольщики «Яркой жизни» вышли на акцию протеста. Они проводят серию одиночных пикетов. Активисты требуют включить их в реестр обманутых дольщиков и в дорожную карту. У здания минстроя стоят по три человека с плакатами. Каждый час дольщики меняются. Акция будет длиться до тех пока, пока продолжается рабочий день в минстрое, то есть до шести вечера, сообщил один из дольщиков "Яркой жизни" Артем Пименов.
«И вообще в планах каждый понедельник традиционными уже сделать эти пикеты, пока то, что положено по закону, не будет исполнено. Требования у нас прежние — это включение нас в дорожную карту, потому что то, что выдавали, - некий черновик, там никакой конкретики нет, никем эта бумага не подписана. Хотим получить конкретные сроки в этой дорожной карте и включить нас в реестр обманутых дольщиков. Подавали мы документы на вступление еще в октябре, и ответ нам должны были дать в течение месяца по закону, его до сих пор нет», — рассказал Артем Пименов.
Работы на стройке жилого комплекса "Яркая жизнь" остановились больше года назад. В результате недостроенными остаются четыре дома. В ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. Один из совладельцев компании Milestone Development Антон Дудин, объявленный в розыск, скрывается в США. Другой застройщик, Григорий Чурбаков, ищет варианты для продолжения строительства.
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Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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