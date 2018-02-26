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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Евгений Тефтелев считает, что дорожники справляются со снегопадом
26.02.2018 г. 12:15
Челябинск очищают восемь колонн снегоуборочных автомобилей, заявил глава города сегодня, 26 февраля. По словам мэра, сегодня в шесть часов утра он проезжал по Комсомольскому проспекту и проспекту Победы и видел трактор «Беларусь», а также колонны более серьезных автомобилей, которые готовились к очистке. Днем дороги убирают до 100 единиц техники, ночью — до 150.
Утром Челябинск встал в 8-балльных пробках. Из-за выпавшего снега произошло более десятка ДТП. По центральным улицам, в том числе по Свердловскому проспекту и проспекту Ленина, скорость движения не превышала 7 км/ч. Сейчас сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию в четыре балла. Осложнен проезд в центре города.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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