Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -14 ... -16 C°
- 56.7608р. + 0.1071
- 69.6341р. - 0.1746
Персонально ваш
Разбор полетов
-
21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на юге Челябинской области
26.02.2018 г. 12:11
Фото с сайта 74.мвд.рф
Две легковушки столкнулись днем 25 февраля на 44-м километре дороги Кизильское – Бреды. Водитель Lada Priora при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где машина врезалась в Renault Logan. В момент аварии шел снег.
Обоих водителей госпитализировали. Также в больницу доставили пассажиров - детей 2002, 2008, 2014 годов рождения. Ребенок 2010 года рождения находится на амбулоторном лечении.
Полицейские установили, что водителя отечественной легковушки ранее 15 раз штрафовали на нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 22.02.2018 г. Уголовное дело челябинки, которая на «зебре» сбила женщину с коляской, направлено в суд
- 21.02.2018 г. Виновника ДТП с четырьмя погибшими под Челябинском оставили под стражей
- 20.02.2018 г. В Челябинске будут судить автоледи, которая на Range Rover сбила женщину с коляской
- 19.02.2018 г. В Челябинской области будут судить женщину-слесаря, сбившую подростка и скрывшуюся с места ДТП
- 19.02.2018 г. В Челябинске прошел пикет в поддержку водителя, по вине которого погибли четверо