Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на юге Челябинской области

Фото с сайта 74.мвд.рф

Две легковушки столкнулись днем 25 февраля на 44-м километре дороги Кизильское – Бреды. Водитель Lada Priora при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где машина врезалась в Renault Logan. В момент аварии шел снег.

Обоих водителей госпитализировали. Также в больницу доставили пассажиров - детей 2002, 2008, 2014 годов рождения. Ребенок 2010 года рождения находится на амбулоторном лечении.

Полицейские установили, что водителя отечественной легковушки ранее 15 раз штрафовали на нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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