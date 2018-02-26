Женщина и ее 2-летний сын насмерть отравились угарным газом в Челябинской области

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Тела женщины и ребенка были обнаружены днем 25 февраля в частном доме в поселке Арчаглы-Аят Варненского района. Следов криминальной смерти эксперты не нашли. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки в дымоходе, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В доме также находился муж погибшей. С признаками отравления угарным газом его доставили в больницу. Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

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