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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Женщина и ее 2-летний сын насмерть отравились угарным газом в Челябинской области
26.02.2018 г. 11:35
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
Тела женщины и ребенка были обнаружены днем 25 февраля в частном доме в поселке Арчаглы-Аят Варненского района. Следов криминальной смерти эксперты не нашли. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки в дымоходе, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
В доме также находился муж погибшей. С признаками отравления угарным газом его доставили в больницу. Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
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