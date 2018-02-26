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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Талисманом чемпионата мира по хоккею среди юниоров стал бурый мишка
26.02.2018 г. 11:21
Источник: Организационный комитет ЧМ по хоккею среди юниоров
В прошлом году был объявлен конкурс на лучший талисман, участники предложили несколько вариантов, однако члены жюри их не одобрили. Тогда работу решили поручить профессиональным дизайнерам. Они предложили бурого мишку в хоккейной майке и с клюшкой. Этот вариант одобрили российская и международная федерации хоккея, сообщили в пресс-службе правительства области.
Талисман будет изображен на сувенирной продукции чемпионата. Также планируется изготовление ростовых кукол. Свой вариант имени для талисмана может предложить любой желающий в группе турнира в соцсети "ВКонтакте".
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.
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