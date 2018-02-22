Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sledcom.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 17 по 22 февраля 2018 года.



1. В детдоме под Челябинском взрослые систематически насиловали сирот



Все это выяснилось, когда дети попали в приемные семьи. Родители обнародовали информацию о том, что посторонний мужчина платил воспитателям деньги за личные встречи с детьми. Приемные сыновья рассказали взрослым о мужчине, который периодически забирал их из интерната. Он якобы отводил детей на озеро или в свою квартиру, где совершал над ними действия сексуального характера. За личные встречи с воспитанниками мужчина платил сотрудникам детдома деньги, утверждают приемные родители.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине, он арестован. Потерпешими признали семерых детей. Также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников интерната и органов опеки. С детьми работают психологи.

Фото с сайта sledcom.ru

В ходе проверки прокуратура выявила грубые нарушения прав несовершеннолетних. Так, в учреждении не было системы контроля посещений. На территорию свободно могли попадать посторонние взрослые, воспитанники имели возможность бесконтрольно уходить, отметили в ведомстве. Директор интернета уволен, четверо сотрудников отстранены от работы на время следствия.

Интернаты и детдома Челябинской области проверят Генпрокуратура и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. К проверке также будут подключены независимые психологи из Москвы. По словам Анны Кузнецовой, специалисты выяснят, не являются ли вскрываемые в ходе разбирательств проблемы системными, насколько защищены права детей и конкретного учреждения, и других сиротских домов области.

Расследование на контроль также взял Совет по правам человека при президенте. Скандал прокомментировала члена Совета Федерации Елена Мизулина, которая, в частности, заявила, что предъявленное руководству и сотрудникам детского дома обвинение очень мягкое. 21 февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась с просьбой передать дело в центральный аппарат СК. В четверг, 22 февраля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СКР принять уголовные дела к производству.

Фото с сайта www.council.gov.ru

"Таким проявлениям просто не должно быть места на территории региона. Дети на Южном Урале должны чувствовать себя в полной безопасности везде. Сейчас задача социального блока правительства области — оказать содействие следствию", — прокомментировал губернатор Борис Дубровский. Глава региона попросил быть сдержаннее в своих высказываниях и оценках, потому что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети. Также губернатор сообщил, что необходимо проанализировать, есть ли изъяны в работе системы контроля над интернатами.

Фото с сайта gubernator74.ru

"Мы не остаемся безучастными к этой ситуации, которая муссируется в СМИ. Конечно, организованы проверки, которые будут идти ни день и ни два, это будет не менее нескольких месяцев проходить. Этот вопрос рассматривается очень серьезно. Что касается дела, я не имею право комментировать, потому что возбуждено уголовное дело, в интересах следствия и в интересах детей, думаю, будет правильно получать все комментарии именно в СК", - прокомментировала министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев поручил проверить все уральские детдома. "По результатам проверок при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. Исполнение поручения будет проконтролировано", — говорится в сообщении пресс-службы управления генпрокуратуры в УрФО.

2. Губернатор выступил с посланием к Заксобранию



21 февраля глава региона подвел итоги работы правительства за 2017 год и озвучил ряд социальных инициатив. В частности, Борис Дубровский привел данные о роста численности населения в Челябинске и заявил, что регион остается привлекательным для людей вопреки домыслам.

Фото: Пресс-губернатора Челябинской области

Также было озвучено, что власти области будут искать инвестора для достройки метро в Челябинске. Возобновить строительство метрополитена планируется на основе государственно-частного партнерства. По словам губернатора, внимание будет уделено и развитию городского электротранспорта, так как он является самым экологичным.

Борис Дубровский заметил в области попытки посеять тревогу среди молодежи. Глава региона отметил, что протесты не улучшают ситуацию, а лишь наносят имиджевый урон Челябинской области. По словам Бориса Дубровского, навязывание в обществе пессимистических настроений, в том числе в вопросе экологии, недопустимо.

Фото: Пресс-губернатора Челябинской области

По словам губернатора, шаги по улучшению экологической ситуации в регионе предпринимаются. Так, на ММК приступили к реализации программы «Чистый воздух». Подготовлено соглашение о сотрудничестве правительства области с группой "Мечел" (к процессу присоединились и другие предприятия области). Будет решаться проблема рекультивации Коркинского разреза и челябинской городской свалки.

Фото: Пресс-губернатора Челябинской области

Также Борис Дубровский заявил, что подготовка Челябинска к саммитам БРИКС и ШОС поможет сформировать инфраструктурное «наследие». Строительство новых объектов, по мнению Бориса Дубровского, должно превратить город в площадку для проведения других крупных международных мероприятий.

3. Сергей Сушков об уходе с поста министра экологиии Ирины Гладковой и транспортном налоге



При Ирине Гладковой областное минэкологии не работало на результат. По многим вопросам так и не появилось готовых к использованию проектов решений. Так работу ведомства под руководством ушедшей с поста Ирины Гладковой оценил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков в программе "Персонально ваш" в эфире "Челябинского эха".

«Прежний министр, при всем уважении к Ирине Александровне, к сожалению, не работал на результат. При этом абсолютно очевидно, что те задачи, которые были поставлены, не были результативными. Есть ряд профессиональных вопросов, которые должны были получить результат в виде готового к использованию решения. К сожалению, этого не случилось. Более того, они мне все время рассказывают и рассказывали, меня это очень удивляло, про то, что выбросы с каждым годом уменьшаются, ситуация улучшается. Когда друг друга не видно при разговоре на улице, это не смущало», — прокомментировал Сергей Сушков.

В качестве примеров Сергей Сушков привел наличие вопросов по городской свалке и схеме обращения с ТБО, реке Сак-Елга и строительству обводного канала, который помог бы исключить попадание стоков в питьевые источники. В начале года Ирина Гладкова написала заявление об увольнении по собственному желанию с поста министра экологии региона. Борис Дубровский принял отставку.

Также вице-губернатор сообщил, что в Челябинской области хотят снизить транспортный налог для автомобилистов, которые перейдут на газ. Правительство планирует мотивировать южноуральцев к переводу машин на более экологичный вид топлива. 21 февраля инициативу о снижении налога обозначил губернатор во время выступления перед Законодательным собранием области с ежегодным отчетом.

4. Сотрудникам Челябинского металлургического комбината предложили отчитаться о голосовании на выборах 18 марта

В интернете появилась памятка, в которой расписан поэтапный порядок действий в день выборов. Первым делом 18 марта рабочим советуют одеться и взять с собой паспорт. Затем им рекомендуют проголосовать и отчитаться об этом по указанному в листовках телефону. После этого сотрудникам разрешают отпраздновать. Памятка с логотипом "Мечела" опубликована на странице оппозиционера Алексея Навального в соцсети Тwitter.

Фото: Alexey Navalny / twitter.com

Ранее Челябинский цинковый завод объявил о проведении нескольких конкурсов в день выборов президента. По данным группы "Команда Навального | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте", в одном из них сотрудники предприятия могут выиграть экшн-камеру за селфи на избирательном участке.

5. В Челябинске закрылся ресторан «Спиридонов», проработавший 12 лет



О прекращении работы заведения, расположенного в бизнес-доме на проспекте Ленина, на своей странице в Facebook сообщил владелец Сергей Спиридонов. «Все, баста. Эпоха с трансляциями побед нашей сборной по футболу на евро, с знаменитыми плясками под «угнала тебя, угнала» и пивом рекой, ушла… Все меняется и мы меняемся», - написал Сергей Спиридонов. Он также сообщил «Ъ-Южный Урал», что помещение «уйдет под блокчейн-центр или рендер-стартап до тех пор, пока для него не найдется полноценный арендатор или покупатель».

Ресторан проработал в городе 12 лет. Причина закрытия – нерентабельность. Заведение открыл в 2006 году собственник бизнес-дома Владимир Спиридонов. Ресторан площадью более 1,5 тыс. кв. м был рассчитан на 400 мест.

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