Заместитель Генпрокурора России поручил проверить все уральские детдома после секс-скандала под Челябинском

Фото с сайта gubernator74.ru

Юрий Пономарев поручил прокурорам уральских регионов организовать проверки во всех учреждениях для детей-сирот. "По результатам проверок при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. Исполнение поручения будет проконтролировано", — говорится в сообщении пресс-службы управления генпрокуратуры в УрФО. Поводом стал общественный резонанс вокруг секс-скандала в интернате под Челябинском.

В понедельник, 19 февраля, стало известно о том, что в южноуральском детдоме насилию подвергались семеро детей. Следственный комитет сообщил, что арестован 51-летний мужчина. Ему предъявлены обвинения в надругательстве над несовершеннолетними. Директора интерната уволили. Несколько сотрудников отстранены от работы.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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