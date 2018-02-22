Уголовное дело по факту изнасилований детей из южноуральского интерната передано в Москву

Фото с сайта riabir.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК России установить все обстоятельства произошедшего, а также тех представителей интерната и контролирующих органов, которые допустили нарушения прав детей.

О скандале с изнасилованием семерых воспитанников интерната под Челябинском стало известно в понедельник, 19 февраля. Арестован 51-летний мужчина, который посещал детей в учреждении и совершал в отношении них действия сексуального характера. Ему предъявлены обвинения в надругательстве над несовершеннолетними, сообщили в областном СК. Директора интерната уволили, еще четверо сотрудников на время следствия отстранены от работы.

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Фото с сайта riabir.ru

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