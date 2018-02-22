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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Уголовное дело по факту изнасилований детей из южноуральского интерната передано в Москву
22.02.2018 г. 16:18
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК России установить все обстоятельства произошедшего, а также тех представителей интерната и контролирующих органов, которые допустили нарушения прав детей.
О скандале с изнасилованием семерых воспитанников интерната под Челябинском стало известно в понедельник, 19 февраля. Арестован 51-летний мужчина, который посещал детей в учреждении и совершал в отношении них действия сексуального характера. Ему предъявлены обвинения в надругательстве над несовершеннолетними, сообщили в областном СК. Директора интерната уволили, еще четверо сотрудников на время следствия отстранены от работы.
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Фото с сайта riabir.ru
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