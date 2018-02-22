Уголовное дело челябинки, которая на «зебре» сбила женщину с коляской, направлено в суд

Фото с сайта 74.мвд.рф

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней автоледи, которая в ноябре 2017 года на Land Rover Range Rover, двигаясь по правой полосе проезжей части Чичерина в сторону Братьев Кашириных, сбила женщину с коляской. Пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, за руку она держала ребенка, впереди себя катила коляску с новорожденным. На середине дороги сигнал светофора сменился. Но машины дали возможность людям закончить переход. А обвиняемая не уступила дорогу пешеходам и сбила женщину с коляской.

В результате ДТП ребенку причинена тупая травма головы. Потерпевшей заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на 1 млн рублей. На имущество обвиняемой - Land Rover Range Rover - наложен арест. Уголовное дело направлен в Калининский райсуд Челябинска.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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