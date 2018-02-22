В Озерске с 26 февраля снова заработают школы

Фото с сайта oren.ru

Из-за роста числа простудившихся в Озерске были отменены занятия с 17 февраля. Но сегодня, 22 февраля, межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия города приняла решение возобновить образовательный процесс с 26 февраля.

Отменен карантин во всех учреждениях, подведомственных управлениям образования, культуры, управлению по физкультуре и спорту, а также в учреждениях начального и среднего профобразования. В учреждениях системы соцзащиты населения продолжится реализация комплекса ограничительных мероприятий по ОРВИ и гриппу.

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Фото с сайта oren.ru

Все новости за 22.02.2018 г.»