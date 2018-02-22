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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Южноуралец больше 20 лет жил без паспорта
22.02.2018 г. 15:27
38 лет уроженец Курганской области провел в исправительных колониях, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области. В 1995 году у мужчины в милиции забрали паспорт СССР, назвав документ недействительным. В 2016-м южноуральца выпустили из тюрьмы, и он оказался на свободе без документов. За помощью мужчина обратился к уполномоченному по правам человека. В ноябре 2017-го бывший арестант получил паспорт. В настоящее время южноуралец занимается оформлением пенсии.
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