Южноуралец больше 20 лет жил без паспорта

38 лет уроженец Курганской области провел в исправительных колониях, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области. В 1995 году у мужчины в милиции забрали паспорт СССР, назвав документ недействительным. В 2016-м южноуральца выпустили из тюрьмы, и он оказался на свободе без документов. За помощью мужчина обратился к уполномоченному по правам человека. В ноябре 2017-го бывший арестант получил паспорт. В настоящее время южноуралец занимается оформлением пенсии.

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Все новости за 22.02.2018 г.»