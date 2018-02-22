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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Челябинске на двое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий
22.02.2018 г. 15:23
Фото с сайта pravmin74.ru
НМУ первой степени опасности будут наблюдаться в Челябинске с 19 часов 23 февраля до 11 часов 25 февраля. Из-за безветрия в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества.
По сведениям челябинского гидрометцентра, 23 и 24 февраля в городе ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия. Промышленным преприятиям предписано сократить количество выбросов в атмосферный воздух, населению рекомендовано сократить время пребывания на улице.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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