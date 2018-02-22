В Челябинске на двое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Фото с сайта pravmin74.ru

НМУ первой степени опасности будут наблюдаться в Челябинске с 19 часов 23 февраля до 11 часов 25 февраля. Из-за безветрия в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества.

По сведениям челябинского гидрометцентра, 23 и 24 февраля в городе ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия. Промышленным преприятиям предписано сократить количество выбросов в атмосферный воздух, населению рекомендовано сократить время пребывания на улице.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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