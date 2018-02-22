Прокуратура требует с перевозчика 100 тыс. рублей за падение пожилой челябинки в автобусе

Фото с сайта cheladmin.ru

Инцидент произошел в январе 2017 года в автобусе №64. Водитель резко затормозил, и 80-летняя пассажирка упала. По данным областной прокуратуры, пожилая женщина получила перелом лучевой кости руки.

Причиненный моральный ущерб челябинка оценила в 100 тыс. рублей. Прокуратура Курчатовского района предъявила к МУП «Челябинский автобусный транспорт» иск о компенсации вреда. Заявление направлено в Калининский районный суд.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 22.02.2018 г.»