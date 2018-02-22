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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Прокуратура требует с перевозчика 100 тыс. рублей за падение пожилой челябинки в автобусе
22.02.2018 г. 15:06
Фото с сайта cheladmin.ru
Инцидент произошел в январе 2017 года в автобусе №64. Водитель резко затормозил, и 80-летняя пассажирка упала. По данным областной прокуратуры, пожилая женщина получила перелом лучевой кости руки.
Причиненный моральный ущерб челябинка оценила в 100 тыс. рублей. Прокуратура Курчатовского района предъявила к МУП «Челябинский автобусный транспорт» иск о компенсации вреда. Заявление направлено в Калининский районный суд.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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