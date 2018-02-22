Компанию, которая строила областной перинатальный центр и возводит кафедральный собор, суд признал банкротом

Фото с сайта mitropolia74.ru

Решение о финансовой несостоятельности вынес областной арбитраж. В отношение ООО «Альфастрой» введено конкурсное производство до 22 июля 2018 года.

В реестре требований кредиторов числятся 12 компаний, которым «Альфастрой» в общем задолжала более 77 млн рублей. Предприятие занималось строительством и реконструкцией таких объектов, как областной перинатальный центр, новый органный зал "Родина". Сейчас его силами возводится кафедральный собор на северо-западе Челябинска.

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Фото с сайта mitropolia74.ru

Все новости за 22.02.2018 г.»