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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Компанию, которая строила областной перинатальный центр и возводит кафедральный собор, суд признал банкротом
22.02.2018 г. 15:01
Фото с сайта mitropolia74.ru
Решение о финансовой несостоятельности вынес областной арбитраж. В отношение ООО «Альфастрой» введено конкурсное производство до 22 июля 2018 года.
В реестре требований кредиторов числятся 12 компаний, которым «Альфастрой» в общем задолжала более 77 млн рублей. Предприятие занималось строительством и реконструкцией таких объектов, как областной перинатальный центр, новый органный зал "Родина". Сейчас его силами возводится кафедральный собор на северо-западе Челябинска.
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Фото с сайта mitropolia74.ru
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