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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Первые осужденные к принудительным работам начали отбывать наказание в Копейске
22.02.2018 г. 14:57
Фото с сайта www.74.fsin.su
Исправительный центр №1 рассчитан на 65 мужчин и 37 женщин. Сейчас в учреждении находятся уже двое осужденных к принудительным работам. В ближайшее время администрация исправительного центра определит место их трудовой занятости.
Осужденные самостоятельно должны будут выезжать на работу, а все остальное время находиться в исправительном центре. Из их заработанной платы будут удерживаться суммы, которые устанавливает суд, а также деньги на оплату коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
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Фото с сайта www.74.fsin.su
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