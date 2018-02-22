Первые осужденные к принудительным работам начали отбывать наказание в Копейске

Фото с сайта www.74.fsin.su

Исправительный центр №1 рассчитан на 65 мужчин и 37 женщин. Сейчас в учреждении находятся уже двое осужденных к принудительным работам. В ближайшее время администрация исправительного центра определит место их трудовой занятости.

Осужденные самостоятельно должны будут выезжать на работу, а все остальное время находиться в исправительном центре. Из их заработанной платы будут удерживаться суммы, которые устанавливает суд, а также деньги на оплату коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

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Фото с сайта www.74.fsin.su

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