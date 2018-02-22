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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Миасские депутаты отказались рассматривать ежегодный отчет главы города
22.02.2018 г. 13:54
Фото с сайта gubernator74.ru
Сегодня, 22 февраля, глава Миасса Геннадий Васьков хотел выступить с отчетом на сессии городского собрания, но депутаты отказались его слушать.
Документ обсуждался ранее на собраниях. Тогда четыре из пяти комиссий отчет отклонили. Депутаты нашли в документе ошибки и недочеты и отправили на доработку. В прошлом году отчет также отказались принимать. В результате глава Миасса получил "неуд" по итогам работы за 2016 год. Если в этом году документ вновь не будет принят, мэру грозит отставка.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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