В национальном парке «Таганай» началась перепись животных

Фото с сайта www.taganay.org

В ходе переписи будет учтено 11 видов млекопитающих и пять видов боровой дичи. Сотрудникам парка придется преодолеть более 160 км. Места обнаружения следов крупных животных будут зафиксированы с помощью навигаторов.

Из-за малоснежной зимы ежегодный учет в этом году пришлось отложить на месяц, сообщили в пресс-службе парка. Данные, полученные в ходе переписи, помогут зоологам спланировать мероприятия по сохранению видов. В прошлом году сотрудники зафиксировали на территории парка более 5 тыс. зайцев-беляков, 550 лосей, 130 лисиц и 14 волков.

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Фото с сайта www.taganay.org

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