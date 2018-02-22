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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В национальном парке «Таганай» началась перепись животных
22.02.2018 г. 13:51
Фото с сайта www.taganay.org
В ходе переписи будет учтено 11 видов млекопитающих и пять видов боровой дичи. Сотрудникам парка придется преодолеть более 160 км. Места обнаружения следов крупных животных будут зафиксированы с помощью навигаторов.
Из-за малоснежной зимы ежегодный учет в этом году пришлось отложить на месяц, сообщили в пресс-службе парка. Данные, полученные в ходе переписи, помогут зоологам спланировать мероприятия по сохранению видов. В прошлом году сотрудники зафиксировали на территории парка более 5 тыс. зайцев-беляков, 550 лосей, 130 лисиц и 14 волков.
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Фото с сайта www.taganay.org
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