Челябинск
- -11 ... -13 C°
- -16 ... -18 C°
- 56.6537р. + 0.1336
- 69.8087р. - 0.0841
Персонально ваш
Разбор полетов
-
21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В челябинском зоопарке родился медовый медвежонок
22.02.2018 г. 13:48
Фото с сайта chelzoo.ru
Малыш появился на свет в середине января. Зоологи ждали, пока кинкажу окрепнет и будет готов принимать посетителей. Медового медвежонка можно увидеть на экспозиции "Ночной мир", сообщили в пресс-службе зоопарка. Также сотрудники учреждения предлагают челябинцам придумать имя для нового питомца. Свои варианты можно оставлять на официальной странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта chelzoo.ru
Новости на эту тему
- 20.02.2018 г. В челябинском зоопарке проведут «День зоозащитника Отечества»
- 02.02.2018 г. Из-за малоснежной зимы животные могут покинуть нацпарк «Таганай»
- 18.01.2018 г. В Челябинске приюты для животных массово закрывают из-за вспышки чумы собак
- 10.01.2018 г. В Троицке поймали собаку, в теле которой обнаружили семь пуль
- 25.12.2017 г. В Красную книгу Челябинской области вошли еще 74 вида растений и животных