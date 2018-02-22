В челябинском зоопарке родился медовый медвежонок

Фото с сайта chelzoo.ru

Малыш появился на свет в середине января. Зоологи ждали, пока кинкажу окрепнет и будет готов принимать посетителей. Медового медвежонка можно увидеть на экспозиции "Ночной мир", сообщили в пресс-службе зоопарка. Также сотрудники учреждения предлагают челябинцам придумать имя для нового питомца. Свои варианты можно оставлять на официальной странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

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Фото с сайта chelzoo.ru







Все новости за 22.02.2018 г.»