Фото с сайта adm-saki.ru

Социологи филиала Президентской академии провели опрос среди челябинцев к 23 февраля. Они решили выяснить, в какой мере горожане чувствуют ответственность за то, что происходит в стране. Более 37% признались, что совершенно не чувствуют ответственности. Чувствуют ее в полной мере 11,5% человек, вариант «в значительной мере» выбрали почти 13% респондентов. 30,5% участников ответили, что чувствуют ответственность в незначительной мере.

Получилось, что каждый четвертый челябинец считает себя ответственным за то, что происходит в стране. При этом среди ответственных оказалось больше мужчин, а также горожан со средним уровнем материальной обеспеченности. Затруднились ответить около 8% опрошенных.

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Фото с сайта adm-saki.ru

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