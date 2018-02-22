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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Каждый четвертый челябинец считает себя ответственным за то, что происходит в стране
22.02.2018 г. 13:41
Социологи филиала Президентской академии провели опрос среди челябинцев к 23 февраля. Они решили выяснить, в какой мере горожане чувствуют ответственность за то, что происходит в стране. Более 37% признались, что совершенно не чувствуют ответственности. Чувствуют ее в полной мере 11,5% человек, вариант «в значительной мере» выбрали почти 13% респондентов. 30,5% участников ответили, что чувствуют ответственность в незначительной мере.
Получилось, что каждый четвертый челябинец считает себя ответственным за то, что происходит в стране. При этом среди ответственных оказалось больше мужчин, а также горожан со средним уровнем материальной обеспеченности. Затруднились ответить около 8% опрошенных.
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Фото с сайта adm-saki.ru
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