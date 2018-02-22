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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
30 млн рублей получат две компании от фонда развития промышленности Челябинской области
22.02.2018 г. 13:27
Речь идет о Магнитогорской торгово-производственной компании и фирме «Айрон Кинг». Первая представила проект по производству стабилизаторов поперечной устойчивости для автомобилей с улучшенными характеристиками (Lada, Ford, Renault). На предоставленные средства будет куплено новое оборудование. Общий бюджет проекта более 31 млн рублей. Компания получит 20 млн рублей из фонда. В первые три года ставка займа составит 1% годовых.
Второй одобренный проект «Айрон Кинг». Компания является лидером по выпуску спортивных тренажеров в России. Средства предоставляются также для покупки оборудования. Общий бюджет проекта - 19,6 млн рублей. Фонд одобрил кредит на 9 млн. 800 тыс. рублей. Оба проекта относятся к импортозамещающим, в результате их реализации будет создано 15 рабочих мест.
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Фото с сайта www.econom-chelreg.ru
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