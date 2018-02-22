В Челябинской области пожилой мужчина сгорел при пожаре в частном доме

Фото с сайта mchs.gov.ru

Пожар начался утром в среду, 21 февраля, в частном доме аргаяшского села Кулуево. К месту прибыли семь сотрудников МЧС. Горели кровля дома, веранда и хозяйственные постройки. Во время тушения пожарные обнаружили тело 75-летнего мужчины. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины пожара, сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" в соцсети "ВКонтакте".

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Фото с сайта mchs.gov.ru

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