В Магнитогорске молодой водитель насмерть сбил пожилого мужчину

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

ДТП произошло вечером в среду, 21 февраля, на проспекте Карла Маркса у дома №180. 22-летний водитель Hyundai Accent сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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