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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Магнитогорске молодой водитель насмерть сбил пожилого мужчину
22.02.2018 г. 11:41
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
ДТП произошло вечером в среду, 21 февраля, на проспекте Карла Маркса у дома №180. 22-летний водитель Hyundai Accent сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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