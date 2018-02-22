В Челябинскую область возвращаются холода

Фото с сайта drivenn.ru

Морозы до -30 градусов ожидаются по области в ночь на пятницу, 23 февраля, и на субботу, 24 февраля. В Челябинске в темное время суток будет немного теплее – от 19 до 24 градусов ниже нуля, сообщает челябинский гидрометцентр.

Днем температура поднимется, по области она составит -8 - -15 градусов. В Челябинске -8 - -12. При этом на территории региона в ночные и дневные часы местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с.





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Фото с сайта drivenn.ru

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