Спасатели в предстоящие длительные выходные будут круглосуточно дежурить на Иремеле и Таганае

Фото с сайта chelspasatel.ru

Дежурства на спасательных постах на самых популярных у туристов маршрутах будут проходить с четверга, 22 февраля, по воскресенье, 25 февраля. Спасатели мобильного отряда выставят пост в природном парке «Иремель», а спасатели Златоустовского отряда - в национальном парке «Таганай».

Спаспосты позволяют в наиболее короткие сроки прибыть к пострадавшим туристам, сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области. В составе постов несут дежурство по два спасателя, которые обеспечены снегоходами, комплектами специального профессионального и медицинского оборудования.

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