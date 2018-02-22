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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Спасатели в предстоящие длительные выходные будут круглосуточно дежурить на Иремеле и Таганае
22.02.2018 г. 11:36
Фото с сайта chelspasatel.ru
Дежурства на спасательных постах на самых популярных у туристов маршрутах будут проходить с четверга, 22 февраля, по воскресенье, 25 февраля. Спасатели мобильного отряда выставят пост в природном парке «Иремель», а спасатели Златоустовского отряда - в национальном парке «Таганай».
Спаспосты позволяют в наиболее короткие сроки прибыть к пострадавшим туристам, сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области. В составе постов несут дежурство по два спасателя, которые обеспечены снегоходами, комплектами специального профессионального и медицинского оборудования.
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