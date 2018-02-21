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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
На избирательных участках в Челябинской области установят около 1,5 тыс. видеокамер
21.02.2018 г. 16:41
Фото с сайта infovoronezh.ru
На территории всех 85 российских регионов "Ростелеком" смонтирует более 40 тыс. компактных IP-камер, из них в Челябинской области — более 1,3 тыс. Данная система позволит каждому желающему наблюдать за ходом голосования в день выборов президента через интернет. На отдельном портале будут транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени. При этом пользователь сможет выбрать интересующий его пункт голосования или камеру.
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Фото с сайта infovoronezh.ru
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