Виновника ДТП с четырьмя погибшими под Челябинском оставили под стражей

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В СИЗО мужчина будет находиться до 7 апреля. ДТП произошло на Бродокалмакском тракте утром 2 февраля. Водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль такой же марки. Последний продолжил движение, столкнулся с Lada XRAY, а после - врезался в столб. Водитель второго Mitsubishi и два пассажира этой машины, а также пассажир первой иномарки погибли на месте.

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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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