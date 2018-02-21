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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Виновника ДТП с четырьмя погибшими под Челябинском оставили под стражей
21.02.2018 г. 16:37
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
В СИЗО мужчина будет находиться до 7 апреля. ДТП произошло на Бродокалмакском тракте утром 2 февраля. Водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль такой же марки. Последний продолжил движение, столкнулся с Lada XRAY, а после - врезался в столб. Водитель второго Mitsubishi и два пассажира этой машины, а также пассажир первой иномарки погибли на месте.
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Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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