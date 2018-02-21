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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Дефицит бюджета Челябинской области на 2018 год сократился более чем на 1,5 млрд рублей
21.02.2018 г. 16:16
Фото с сайта zs74.ru
Доходы регионального бюджета увеличены на 3 млрд 425 млн рублей. Как сообщили в областном минфине, более 1,5 млрд поступили в виде дотации на частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетников, 1 млрд рублей – на дорожное хозяйство, более 500 млн – на лекарственное обеспечение.
С учетом изменений доходы областного бюджета на 2018 год превысят 144 млрд 454 млн рублей, расходы составят 154 млрд 721 млн рублей, дефицит остается на уровне 10 млрд рублей.
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Фото с сайта zs74.ru
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