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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Впервые после инцидента в интернате под Челябинском глава минцоса региона прокомментировала ситуацию
21.02.2018 г. 16:12
Министр социальных отношений отметила, что расследование проводит не только Следственный комитет, ее ведомство тоже начало разбирательство. Проверки будут тщательные и длительные, пообещала Татьяна Никитина.
«Мы не остаемся безучастными к этой ситуации, которая муссируется в СМИ. Конечно, организованы проверки, которые будут идти ни день и ни два, это будет не менее нескольких месяцев проходить. Этот вопрос рассматривается очень серьезно. Что касается дела, я не имею право комментировать, потому что возбуждено уголовное дело, в интересах следствия и в интересах детей, думаю, будет правильно получать все комментарии именно в СК», - ответила Татьяна Никитина.
В интернате под Челябинском насилию подвергались семеро детей, сообщили ранее в Следственном комитете. Арестован 51-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в надругательстве над несовершеннолетними. Несколько сотрудников учреждения отстранены от работы на время следствия. Директор уволена.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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