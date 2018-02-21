Впервые после инцидента в интернате под Челябинском глава минцоса региона прокомментировала ситуацию

Фото с сайта gubernator74.ru

Министр социальных отношений отметила, что расследование проводит не только Следственный комитет, ее ведомство тоже начало разбирательство. Проверки будут тщательные и длительные, пообещала Татьяна Никитина.

«Мы не остаемся безучастными к этой ситуации, которая муссируется в СМИ. Конечно, организованы проверки, которые будут идти ни день и ни два, это будет не менее нескольких месяцев проходить. Этот вопрос рассматривается очень серьезно. Что касается дела, я не имею право комментировать, потому что возбуждено уголовное дело, в интересах следствия и в интересах детей, думаю, будет правильно получать все комментарии именно в СК», - ответила Татьяна Никитина.

В интернате под Челябинском насилию подвергались семеро детей, сообщили ранее в Следственном комитете. Арестован 51-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в надругательстве над несовершеннолетними. Несколько сотрудников учреждения отстранены от работы на время следствия. Директор уволена.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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