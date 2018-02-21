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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Более 4 тыс. южноуральских дольщиков получат квартиры в 2018 году
21.02.2018 г. 16:06
Губернатор Борис Дубровский во время оглашения ежегодного послания в Заксобрании сообщил, что до конца года в эксплуатацию будет введено 20 проблемных объектов. В 2017-м в регионе было достроено и заселено 13 проблемных многоквартирных домов. Проблема обманутых дольщиков не решена в полной мере, но порядок постепенно наводится, сообщил губернатор.
«11 домов «Речелстроя» внесены в дорожную карту с конкретными сроками завершения строительства. В целом в 2018 году в соответствии с планом-графиком будет введено 20 проблемных многоквартирных жилых домов, квартиры получат 4415 дольщиков. В том числе 15 домов «Гринфлайт». В этом году один проблемный дом компании «Проминвести» введен в Миассе. Кроме того, сверх утвержденного графика, планируется ввести три дома «Речелстроя» - это еще 543 дольщика. Сейчас региональным органам власти дано право давать разрешение на строительство с привлечением средств граждан только финансово устойчивым компаниям. Считаю, что это позволит избежать впредь многих проблем, которые возникли в прежний период», — прокомментировал Борис Дубровский.
Борис Дубровский добавил, что считает важным для решения проблем дольщиков поиск инвесторов, сотрудничество с банками и страхование рисков.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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