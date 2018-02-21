В Челябинске идет процесс формирования «инфраструктурного наследия»

Источник: congress-74.ru

Подготовка Челябинска к саммитам БРИКС и ШОС поможет сформировать инфраструктурное «наследие», заявил губернатор во время оглашения ежегодного послания в Заксобрании. Строительство новых объектов, по мнению Бориса Дубровского, должно превратить город в площадку для проведения других крупных международных мероприятий.

«Первый — участие в создании транснационального транспортного коридора "Евразия", связывающего Европу, Россию, Казахстан и Китай. В его рамках начнется строительство скоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург. Второй международный проект — подготовка к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов стран ШОС и БРИКС. Конгресс-холл будет важной архитектурной доминантой Челябинска. Третий проект ставит целью превратить Челябинск в площадку для проведения крупных международных мероприятий. В этом году у нас пройдет российско-китайский форум малого и среднего бизнеса, российско-киргизская межрегиональная конференция, V всероссийский медиафорум. Все эти проекты оцениваю с позиции формирования крупного инфраструктурного "наследия", которое по завершению мероприятий начнет работать в интересах жителей области», — рассказал Борис Дубровский.

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Источник: congress-74.ru

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