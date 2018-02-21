Борис Дубровский призвал южноуральцев проголосовать на выборах президента

Фото с сайта gubernator74.ru

Во время оглашения ежегодного послания Законодательному собранию глава региона призвал прийти 18 марта на избирательные участки. По словам Бориса Дубровского, нужно реализовать избирательное право открыто и достойно.

«Люди веками во всех странах боролись за всеобщее избирательное право, порой, жертвуя личным благополучием и даже жизнью. Мы получили это право от предыдущих поколений без борьбы и жертв. Это право нужно ценить и дорожить возможностью реализовать его открыто и достойно. Не пренебрегайте этим правом, 18 марта придите на избирательные участки и сделайте свой выбор», - призвал южноуральцев Борис Дубровский.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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