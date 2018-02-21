Мошенники заработали 15 млн рублей на бомжах, на которых оформляли кредиты

Фото с сайта 74.мвд.рф

Группировка состояла из 17 человек. Мошенники оформляли кредиты на лиц без определенного места жительства за небольшое вознаграждение, а затем забирали деньги. Дело расследовалось в главном следственном управлении МВД по Свердловской области.

Преступления были совершены на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. На счету банды 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования. По данным следствия, преступники получили 15 млн рублей. Возглавляла банду 62-летняя жительница Екатеринбурга. Суд приговорил ее к пяти годам колонии и штрафу 250 тыс. рублей. Остальные приговорены к двум-четырем годам колонии.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 21.02.2018 г.»