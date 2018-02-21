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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Мошенники заработали 15 млн рублей на бомжах, на которых оформляли кредиты
21.02.2018 г. 15:56
Фото с сайта 74.мвд.рф
Группировка состояла из 17 человек. Мошенники оформляли кредиты на лиц без определенного места жительства за небольшое вознаграждение, а затем забирали деньги. Дело расследовалось в главном следственном управлении МВД по Свердловской области.
Преступления были совершены на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. На счету банды 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования. По данным следствия, преступники получили 15 млн рублей. Возглавляла банду 62-летняя жительница Екатеринбурга. Суд приговорил ее к пяти годам колонии и штрафу 250 тыс. рублей. Остальные приговорены к двум-четырем годам колонии.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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