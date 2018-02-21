Власти области будут искать инвестора для достройки метро в Челябинске

Фото с сайта gubernator74.ru

Возобновить строительство метрополитена планируется на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский сегодня, 21 февраля, во время оглашения послания Законодательному собранию региона. По его словам, также внимание будет уделено развитию городского электротранспорта, так как он является самым экологичным.

"Очевидно, что этим принципам соответствует стратегия развития общественного электротранспорта, он позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду. И в рамках развития этой же стратегии будем искать партнеров для возобновления строительства метро в Челябинске. Ставлю задачу: сформировать для этой цели документацию для варианта концессии в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Борис Дубровский.

В своем послании губернатор также предложил обнулить транспортный налог для автовладельцев, перешедших на газомоторное топливо.

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