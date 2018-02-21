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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
На Южном Урале ребенок сломал позвоночник во время катания на тюбинге, привязанном к машине
21.02.2018 г. 15:54
Отец привязал тюбинг к автомобилю и начал катать своего 12-летнего сына. Ребенок вылетел и ударился головой о дерево. Мальчика госпитализировали с переломом позвоночника и тяжелой открытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию.
В областном минздраве сообщают, что за последнее время в регионе участились случаи детского травматизма. Если в конце 2017-го за сутки в больницы обращались в среднем восемь-девять детей с повреждениями головы и позвоночника, то сейчас эта цифра увеличилось до 20. Врачи просят родителей внимательнее следить за детьми. Чаще всего к травмам приводит пренебрежение правилами безопасности во время зимних развлечений и халатность взрослых.
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Фото с сайта Academ.info
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