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21.02.2018 г. | 11:09Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Свыше половины жителей Челябинской области хотят жить за счет государства
21.02.2018 г. 14:57
Социологи компании HeadHunter спросили южноуральцев, как они относятся к идее выплаты безусловного основного дохода в России. Под ней авторы исследования подразумевают ежемесячную выплату всем россиянам, которой хватит для удовлетворения основных потребностей (оплаты жилья, покупки продуктов и т. д.).
63% жителей Челябинской области высказались за введение такой системы. И лишь 17% идею не поддержали. Главное опасение, возникшее у опрошенных, – вероятность того, что люди перестанут работать. Среди положительных сторон выплаты южноуральцы отметили повышение общего уровня жизни, снижение количества преступлений из-за бедности.
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