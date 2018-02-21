Свыше половины жителей Челябинской области хотят жить за счет государства

Социологи компании HeadHunter спросили южноуральцев, как они относятся к идее выплаты безусловного основного дохода в России. Под ней авторы исследования подразумевают ежемесячную выплату всем россиянам, которой хватит для удовлетворения основных потребностей (оплаты жилья, покупки продуктов и т. д.).

63% жителей Челябинской области высказались за введение такой системы. И лишь 17% идею не поддержали. Главное опасение, возникшее у опрошенных, – вероятность того, что люди перестанут работать. Среди положительных сторон выплаты южноуральцы отметили повышение общего уровня жизни, снижение количества преступлений из-за бедности.

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