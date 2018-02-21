Не месте закрывшегося ресторана «Спиридонов» откроется блокчейн-центр

Фото с сайта www.vladtime.ru

О том, что будет размещено на освободившихся площадях после закрытия заведения общепита, «Ъ-Южный Урал» рассказал владелец Сергей Спиридонов. Помещение «уйдет под блокчейн-центр или рендер-стартап до тех пор, пока для него не найдется полноценный арендатор или покупатель», отметил он.

Ресторан «Спиридонов» прекратил работу из-за нерентабельности. Об этом собственник заведения Сергей Спиридонов сообщил на своей странице в Facebook. Заведение проработало в городе 12 лет.

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Фото с сайта www.vladtime.ru

Все новости за 21.02.2018 г.»