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В Челябинске школьник с разорванной селезенкой сообщил, что на него напали грабители
21.02.2018 г. 12:34
Фото с сайта bratsk.org
Ребенка доставили в больницу из дома на улице Новороссийской с тяжелой травмой. Врачи диагностировали у школьника тупую травму живота и разрыв селезенки, пишет 74.ru. По словам 11-летнего ученика, два дня назад на улице на него напал грабитель, который потребовал у ребенка телефон. Однако полицейские не понимают, каким образом мальчик несколько дней находился дома с поврежденной селезенкой. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
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Фото с сайта bratsk.org
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