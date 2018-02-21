В Челябинске школьник с разорванной селезенкой сообщил, что на него напали грабители

Фото с сайта bratsk.org

Ребенка доставили в больницу из дома на улице Новороссийской с тяжелой травмой. Врачи диагностировали у школьника тупую травму живота и разрыв селезенки, пишет 74.ru. По словам 11-летнего ученика, два дня назад на улице на него напал грабитель, который потребовал у ребенка телефон. Однако полицейские не понимают, каким образом мальчик несколько дней находился дома с поврежденной селезенкой. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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Фото с сайта bratsk.org

Все новости за 21.02.2018 г.»