Борис Дубровский заметил в области попытки посеять тревогу среди молодежи

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона отметил, что протесты не улучшают ситуацию, а лишь наносят имиджевый урон Челябинской области. По словам Бориса Дубровского, навязывание в обществе пессимистических настроений, в том числе в вопросе экологии, недопустимо.

«Региональные сценарии устойчивого развития Челябинской области также являются предметом поиска и дискуссий. И это правильно. И для этого у нас есть вполне рабочие и эффективные площадки для широкого гражданского диалога. Прежде всего это Общественная палата Челябинской области. На митингах никогда не будут найдены ответы на эти вопросы, при этом они наносят имиджевые потери нашему региону. Четко заметны попытки посеять тревогу и неверие в будущее региона у молодежи. К счастью, это не удается», — прокомментировал Борис Дубровский.

По словам губернатора, шаги по улучшению экологической ситуации в регионе предпринимаются. Так, на ММК приступили к реализации программы «Чистый воздух». Подготовлено соглашение о сотрудничестве правительства области с группой "Мечел" (к процессу присоединились и другие предприятия области). Будет решаться проблема рекультивации Коркинского разреза и челябинской городской свалки.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 21.02.2018 г.»